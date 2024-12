Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live: Una Nazione Argentina x Inghilterra

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoUnauscito in data 19 dicembre 2024.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!UnaCompleta gli obiettivi settimanali Unacon oggetti giocatore argentini e inglesi per ottenere PS!Numero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1x 1000 XPInizio 19 dicembre – Scadenza 26 dicembre 3 per l’Vinci 3 partite Amichevoli Ultimate Team: Partite unacon una rosa composta da oggetti giocatore argentini.Premio: 1x 1000 SP5 per l’Vinci 5 partite Amichevoli Ultimate Team: Partite unacon una rosa composta da oggetti giocatore argentini.