Fatale incidente alla stazione di servizio donna travolta da un camion

dida un– Unaè statae uccisa da undella nettezza urbana in attesa di rifornirsi di carburante, a Sorso, nel Sassarese. Secondo le prime informazioni l’è avvenuto in un’area didi viale Cotton vero le 9.30. ( dopo le foto)Leggi anche: Scandicci, marito e moglie si buttano dfinestra di casa e muoionoLeggi anche: Prima il sorpasso e poi la tragedia, Luigi muore davantimogliedida unUn drammaticosi è verificato questa mattina in Sardegna, dove unaha perso la vita dopo essere statada undella nettezza urbana. L’episodio si è svolto presso un’area diQ8 in viale Cotton, a Sorso, nel Sassarese.