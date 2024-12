Napolipiu.com - Fabregas chiama Rafa Marin: l’ex Real nel mirino del Como

neldel">Il club lombardo punta il difensore cresciuto nelMadrid. Gli azzurri valutano dopo l’infortunio di BuongiornoIlpensa a. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il club lombardo è interessato al difensore del Napoli, che potrebbe aggiungersi alla nutrita colonia spagnola guidata da Cesc.Lo spagnolo è diventata la lingua principale del, con il tecnico che ha già portato diversi connazionali in estate. Due i profili ricercati dal club: giovani di prospettiva o veterani da rilanciare.“appartiene alla prima categoria, così come Nico Paz”, scrive la rosea. “E non è un nome a caso perché i due sono cresciuti nelMadrid. E ci hanno giocato insieme, precisamente nella seconda squadra, ilMadrid Castilla”.