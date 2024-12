Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia chiude al quinto posto gli Europei T10 di Malaga

algli2024 diT10 (format non olimpico): al Cartama Oval di, in Spagna, le azzurre nella quinta ed ultima giornata del round robin vengono sconfitte sia da Inghilterra XI che da Scozia XI.Nella prima sfidacede abbastanza nettamente ad Inghilterra XI, che porta a casa il successo per 55 runs con lo score di 116/4 (10.0)-61/6 (10.0), mentre nell’ultimo impegno della manifestazione le azzurre vengono superate di misura da Scozia XI per 4 runs con il punteggio di 97/5 (10.0)-93/5 (10.0).Negli altri incontri odierni, infine, Irlanda XI supera a sorpresa Paesi Bassi XI con lo score di 79/3 (8.5)-78 (10.0), imponendosi per 7 wickets, mentre viene sospeso e non concluso il match tra Inghilterra XI e Paesi Bassi XI.così la manifestazione continentale al