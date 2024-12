Liberoquotidiano.it - Becciu GS: “Linee vita verso l'obbligatorietà: sicurezza sulle coperture fondamentale per salvaguardare la vita delle persone”

(Adnkronos) - Sandro, titolare dell'azienda di Ozieri, spiega i vantaggi di una normativa nazionale che imporrà l'installazione die l'uso dei DPI per i lavoratoriOzieri, 19 dicembre 2024.Una nuova normativa nazionale potrebbe già nel 2025 rendere obbligatoria una certificazione che qualifichi gli installatori di sistemi anticaduta denominati anche ‘, strumenti diimportanza per le lavorazioni in quota nei tetti degli edifici, nuovi o sottoposti a interventi di ristrutturazione. Un passo avanti significativo per prevenire incidenti sul lavoro, soprattutto in un settore che registra ogni anno numerosi infortuni gravi e persino mortali, spesso causati dall'assenza di adeguati sistemi anticaduta, nonostante il D.Lgs 81/08 imponga l'obbligo, nelle lavorazioni che superano i 2 mt di altezza, di utilizzare ponteggi, parapetti o sistemi di ancoraggi.