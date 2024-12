Lanazione.it - Azzurra in forma: con i singoli e con le squadre

Leggi su Lanazione.it

Da un lato il nuoto, che ha regalato al club quelle che saranno forse le ultime medaglie dell’anno solare. Dall’altro la pallanuoto, che ha visto Prato ospitare un torneo di livello nazionale che promette di diventare un "classico". Momento senz’altro positivo per l’. Per quanto riguarda il nuoto, pochi giorni fa si è chiusa la quinta edizione del "Trofeo degli Auguri" di Firenze, che ha visto sfidarsi centinaia di giovanissimi delle categoria "esordienti". Una competizione di rilievo regionale che ha visto il gruppo piazzarsi al diciassettesimo posto nella classifica delle società: i migliori riscontri li hanno ottenuti Giovanni Poli e Leonardo Ciervo, capaci di agguantare una medaglia di bronzo a testa rispettivamente nei 100 stile e nei 100 rana. In una rassegna alla quale hanno preso parte anche Ivan Chi, Tommaso Vannucchi, Gino Gori, Mattia Daria, Silvia Scuccimarra, Vittoria Bellina, Adele Ascione, Giulia Gelsumini, Caterina Nuti, Serena Salvadori, Sofia Raffaele e Bianca Massa.