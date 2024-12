Inter-news.it - All-in Inter, Inzaghi vuole tutto: tra Pinetina e sede cresce un’idea – CdS

L’stasera scende in campo in Coppa Italia, esordendo nella competizione che ha vinto due volte negli ultimi tre anni. L’avversario è l’Udinese. I nerazzurri non vogliono risparmiarsi, tanto che tra Appiano Gentile e Viale Liberazione si sta facendo avantispinge.ALL-IN – L’e Simonenon lascerà nulla al caso. Questa sera, i nerazzurri scenderanno in campo in Coppa Italia esordendo nella competizione che hanno vinto due volte negli ultimi tre anni. Si tratta di un obiettivo da parte dell’, che nonrisparmiarsi e punta in questa stagione a vincere praticamente. Non solo scudetto e Champions League, ma anche Coppa Italia e Supercoppa italiana. Senza tralasciare quel dessert prelibato che si chiama Mondiale per Club. Tra Appiano Gentile e Viale Liberazione c’è, infatti, l’idea che questa squadra possa portare a casail possibile, appunto, senza risparmiarsi.