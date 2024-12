Zonawrestling.net - AEW: Vicino il rientro di Adam Copeland? Potrebbe tornare a Dynamite dell’1 gennaio

è assente dalla programmazione AEW ormai da diversi mesi a causa di un infortunio. A Double Or Nothing di quest’anno uscì malconcio dal Barbed Wire Steel Cage Match disputato contro Malakai Black con in palio il suo TNT Title. Per lui frattura della tibia. Il canadese vinse il match, ma fu poi costretto a rendere vacante il titolo. Ora, il momento del suo ritornoperò essere molto. Ecco le ultime indiscrezioni.Adi inizio anno?Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select, il momento del ritorno diessere vicinissimo. La Rated R Superstar, infatti, dovrebbein AEW in occasione dell’episodio didel 1ºche si terrà a Asheville, North Carolina,a dove vive il canadese. Questo episodio disegnerà un importante momento per la storia AEW in quanto sarà il primo episodio in simulcast su TBS e la piattaforma streaming HBO Max.