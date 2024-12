Gamberorosso.it - Uno dei migliori pastrami di Roma si mangia in un quartiere popolare di periferia

Se siete ae volete provare un grande, il nostro consiglio è di lasciare il centro, andare verso San Basilio ed entrare da Martello Bbq. Aggiungiamo che qui, in questa bella borgatana, l’onda lunga dei cantieri pre Giubileo non è arrivata, quindi parcheggerete tranquillamente e non dovrete neppure fare lo slalom tra transenne e lavori in corso. What else?Dalla gioventù burrascosa fino allo stage al San LorenzoUn localino di neanche trenta metri quadrati, di cui più della metà sono occupati dalla cucina. «Io, lo ammetto senza remore, non sono portato a lavorare in squadra, ho un pessimo carattere ed è per questo che questo locale l’ho aperto con mia madre Nadia e mia sorella Federica. Loro con uno sguardo mi rimettono in riga!». A parlare è Davide Ceccarelli, quarant’anni compiuti da poco e un passato un po’ burrascoso.