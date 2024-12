Bergamonews.it - Toloi fa 300 presenze con l’Atalanta: “Orgoglioso, è qualcosa di speciale”

Bergamo. Da titolare, con la fascia di capitano, festeggiando una vittoria per 6-1 di fronte a 20mila tifosi. Rafaelavrà più di un motivo per ricordarsi la presenza numero 300 della sua carriera con: “È stato, sonodi essere arrivato a questo numero, voglio sempre dare il massimo per aiutare questo gruppo, che è la nostra vera forza” afferma in conferenza stampa nel post partita.Il capitano è una colonna del gruppo storico: “Questo nucleo importante conta tantissimo, lo abbiamo sempre avuto, tanti giocatori che sono qui da anni e sanno cosa vuol dire giocare a Bergamo: è quello che cerchiamo di trasmettere anche a coloro che arrivano qui”.Il dilemma sul futuro, intanto, per ora non si pone: “Non sono preoccupato: non penso al contratto in scadenza, stiamo vivendo un momento importante e la squadra sta molto bene”.