Sannicandro ucciso a colpi di pistola 19enne | è caccia ai killer

L’agguato è avvenuto nella sera di martedì 17 dicembre 2024 intorno alle 20 in piazza Moro adi Bari Un giovane di 19 anni è statoin un agguato adi Bari nella serata di martedì intorno alle 20 in piazza Moro. Il ragazzo è stato freddato adimentre si trovava nella piazza del paese. Adesso èai, le telecamere presenti nel luogo del delitto potrebbero dargli un volto.Ci sarebbero diversi testimoni presenti in piazza durante l’agguato al.Leggi anche–> Ottavia Piana: come stanno andando le procedure per il salvataggioIntanto si attende l’arrivo del magistrato e del medico legale per un primo esame esterno sul cadavere della vittima.Indagano i carabinieri, nessuna ipotesi è esclusa al momento. L’area è stata transennata per consentire tutti gli accertamenti.