Rafael Nadal: presto in arrivo un nuovo progetto su Netflix

L'ex campione di tennis al centro di una nuova produzione per il colosso dello streaming.è l'ultimo campione del tennis scelto daper unche entreràin produzione. Da tempo l'azienda che si occupa di contenuti streaming ha concentrato le proprie attenzioni su profili nel mondo dello sport. Un mese dopo aver annunciato il proprio ritiro,ha firmato per un lavoro per lo schermo che verrà prodotto da Skydance Sports. Unchespera possa proseguire il successo di lavori simili realizzati in passato. Una serie suLa produzione che riguarderà Rafasarà una docuserie sul tennis, ancora senza titolo, che si aggiunge a Break Point, .