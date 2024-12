Cinemaserietv.it - Rafael Nadal, in arrivo una docuserie di Netflix sul campione di tennis: “Uno sguardo intimo”

ha annunciato unadedicata a, uno dei più granditi di tutti i tempi. La serie sarà prodotta da Skydance Sports e diretta da Zach Heinzerling, già candidato all’Oscar per il documentario Cutie and the Boxer e si concentrerà sull’ultima stagione delspagnolo, il 2024, prima del ritiro, caratterizzata dal ritorno in campo dopo un anno segnato da infortuni, offrendo una prospettiva intima e completa sulla sua carriera e vita privata.La serie esplorerà non solo il percorso sportivo delspagnolo, che vanta 22 titoli Slam e un record di 14 vittorie al Roland Garros, ma anche il suo mondo fuori dal campo. Saranno mostrati materiali esclusivi dagli archivi personali die momenti di rara quotidianità con la sua famiglia e il suo team. Come descritto da Diego Ávalos, VP di contenuti perin Spagna, Portogallo e Nord Europa, citiamo da Deadline: “Offriremo unosul suo viaggio per cementare la sua eredità e diventare la leggenda che è oggi”.