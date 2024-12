Pavia tragedia durante il parto | muoiono madre e figlio

Leggi su Dayitalianews.com

E’ morta col bambino che portava in grembo. E’ successo all’interno del Policlinico San Matteo di, dove una 30enne ha perso la vita insieme con il suo piccoloil.La giovane, ricoverata al redi Ostetricia, secondo le prime informazioni sarebbe deceduta per una crisi respiratoria. I medici hanno cercato inutilmente di salvare il neonato con il taglio cesareo. La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico.La Procura diha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di Andreea Mihaela Antochi, e del piccolo Sasha Andrei Lovin. L’avvio dell’inchiesta è seguito alla denuncia presentata dal marito e padre delle vittime lorin Catalin Lovin. Laè avvenuta nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre nel redi Ostetricia.