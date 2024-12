Romadailynews.it - Ostia, arrestato 48enne che costringeva la moglie a fare sesso con altri uomini, davanti ai figli

Dopo anni di vessazioni, maltrattamenti e violenze la vittima ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del, suo marito.L’uomo, originario dello Sri Lanka, obbligava laa subire vessazioni psicologiche e fisiche e a subire violenze continue da parte di, spesso amici del compagno.Ierano costretti a guardare la madre che veniva violentata da parte del padre ed estranei, senza dire nulla per timore della reazione di quest’ultimo.Iltraeva piacere nel guardare la donna avere rapporti intimi con, filmandola.Se lei si fosse rifiutata ulteriori violenze tra cui pugni, calci, bastonato le sarebbero spettate.Ore e ore costretta a stare in ginocchio per punizione, come segno di umiliazioneai.Nessun contatto con la famiglia di origine della vittima, le minacce di morte non si facevano mancare.