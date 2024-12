Ilgiorno.it - Oltre il danno la beffa: tentano di rubarle l’automobile e la polizia locale la multa

Leggi su Ilgiorno.it

Legnano (Milano), 18 dicembre 2024 –dil’auto e prende pure la. Accade a Legnano a una ragazza alla quale, du e sere fa, hanno tentato di rubare, scardinando la portiera e spaccandole il blocchetto dell’accensione. “Mi è stata aperta la macchina, forse per rubarmela, e poi hanno spaccato il blocchetto dell’accensione - ha raccontato la vittima -. Alla fine ho trovato l’auto bloccata senza più segni di vita. Avevano acceso il quadro che mi ha anche scaricato la batteria. Fino a qui tanta rabbia e frustrazione, ma poi è arrivata anche la. L’auto doveva essere spostata, perché al mattino era in programma la pulizia della strada. A quel punto la ragazza ha tentato di correre ai ripari. “Siccome sapevo della pulizia delle strada, ho messo sul cruscotto interno un biglietto per avvisare la mia macchina non funzionava e che nel pomeriggio sarebbe arrivato il carro attrezzi - ha fatto sapere -.