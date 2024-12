Donnaup.it - La lavatrice serve a lavare solo i vestiti? Assolutamente NO!

Se pensate che la vostra, beh, vi sbagliate di grosso! Certo, la sua funzione primaria è proprio quella ma oltre agli indumenti, potete inserire una serie di altri oggetti!Selezionando con attenzione le impostazioni di lavaggio potete scoprire cosa può essere lavato in. Curiose di scoprirlo? Allora continuate a leggere di seguito i nostri suggerimenti!Gli oggetti “impensabili” che possono essere lavati inScoprite quali sono gli oggetti alternativi che possono andare insenza essere danneggiati. Di seguito la lista!1. Laper zaini, borse di tela e sacche per la palestraInfilate tranquillamente gli zaini, le sacche per la palestra, ma in generale tutte le borse di tela. Naturalmente occorre verificare che non ci siano macchie prima di procedere, ed eventualmente rimuoverle.