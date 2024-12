Ilrestodelcarlino.it - Imam Zulfiqar Khan sfida l'espulsione: udienza al Tar del Lazio l'8 aprile

Sarà deciso direttamente nel merito dal Tar del, conpubblica fissata per l’8prossimo, il ricorso amministrativo con cui, l’pakistano del centro islamico Iqraa di via Jacopo di Paolo, in Bolognina, espulso dall’Italia con un decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scorso ottobre, contesta la legittimità del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. A fissare la data dell’sono stati, con un’ordinanza, sono stati gli stessi giudici amministrativi. Nel provvedimento del ministero dell’Interno si sottolineava, tra le altre cose, che l’aveva manifestato una visione integralista del concetto di jihad, esaltando anche il martirio e l’operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese e rivendicando il sostegno ad Hamas.