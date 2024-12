Digital-news.it - Festività natalizie Sky e NOW: palinsesto con cinema, sport, serie tv e documentari esclusivi

in compagnia di una programmazione ricchissima su Sky e in streaming su NOW. In arrivo una vasta proposta di titoli per tutta la famiglia, con prime visioni ed esclusive per soddisfare tutti i gusti, tutto disponibile anche on demand.Si parte con gli show più amati, da seguire anche durante le feste: è già iniziata la gara culinaria più ambita, quella di MASTERCHEF ITALIA – tutti i giovedì su Sky Uno e NOW - con gli aspiranti chef giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; parte invece domenica 22 dicembre una stagione speciale, quella del 10° compleanno, di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la gara tra i ristoratori che ha imposto un nuovo modo di fare food in tv.Il grandedelle feste propone WONKA il 25 dicembre su SkyUno e NOW,il film per tutta la famiglia con protagonista Timothée Chalamet, COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ - il 26 dicembre su SkyUno e NOW – e il 1° gennaio il secondo capitolo del franchise campione di incassi DUNE – PARTE DUE su SkyUno e NOW; il ritorno del Guerriero Dragone con KUNG FU PANDA 4 sabato 4 gennaio su SkyUno e NOW, mentre il giorno dell’Epifania, sempre su SkyUno e NOW, MADAME CLICQUOT.