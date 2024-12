Ilrestodelcarlino.it - Fantozzi di Gianni Fantoni arriva a Ferrara: uno spettacolo onirico e metafisico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

. Una tragedia’. Lodel ferrarese, con la regia di Davide Livermore,, al Teatro Comunale, il 20, 21 e 22 dicembre, dopo aver raccolto numerosi di successi in tutta Italia., losta andando bene? "Abbiamo avuto una serie di critiche unanimemente positive e infatti facciamo 11 piazze con 34 spettacoli. In tempo di guerra, praticamente, è un record. Pensi che purtroppo la guerra esplosa ci ha impedito di collaborare con il teatro di San Pietroburgo. Se no, avremmo portatoin Russia". E il pubblico come reagisce? "Il pubblico va via contento di aver visto unodi quelli che di solito si vedono all’estero. Rimane spiazzato. Si trova davanti a qualcosa di inaspettato, nella sua forma scenica e di interpretazione.