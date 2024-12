Lanazione.it - Estorsione e usura a un amico. Tre spezzini rinviati a giudizio

La Spezia, 18 dicembre 2024 – Sono statii treimputati dell’accusa dicontinuata aggravata enei confronti di uncon il quale avevano rapporti di amicizia. Il giudice Tiziana Lottini, pubblico ministero Antonio Patrono, nell’udienza che si è svolta ieri mattina li hae dovranno comparire davanti al tribunale collegiale secondo collegio il prossimo 12 febbraio. La vicenda vede protagonisti Andrea Tavernelli, Alessandro D’Agostino e David Camorani ai quali viene contestato il concorso inperchè in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si erano fatti consegnare o promettere da uncome corrispettivo della somma di 36 mila euro in una occasione e 10 mila successivamente, interessi in denaro e vantaggi quali l’accollo delle spese per il noleggio di numerose autovetture per l’importo superiore a 24 mila euro.