Ilrestodelcarlino.it - Due alloggi Acer per gli autisti di Seta: “Siamo fra le prime aziende in Italia a farlo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 18 dicembre 2024 – Cerimonia di consegna delle chiavi, stamani, in viale Montegrappa 6 a Reggio, doveha assegnato adueper, nell'ambito di una messa a disposizione di appartamenti per la sistemazione abitativa di conducenti provenienti da fuori città, che faticano a reperirein affitto. “fra leinad adottare politiche abitative di questo tipo, rivolte non soltanto a nuclei famigliari ma proprio a persone che si trasferiscono per ragioni di lavoro, e l'operazione conè iniziata da un anno. Come noi solamente Modena, Parma e pochissime altre – spiega Marco Corradi, presidente, Reggio - La scelta del centro storico è prioritaria ed è nell'ottica di restituire attrattività a questa parte di territorio”. Gli appartamenti si trovano all'interno di un complesso di edilizia abitativa di 15totali di diverse metrature, tutti di proprietà, dotati di ampio giardino condominiale adibito anche a parcheggio.