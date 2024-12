Quifinanza.it - Dichiarazione dei redditi, quale va in prescrizione nel 2024 e cosa si deve ancora tenere

Leggi su Quifinanza.it

Ladeiva indopo cinque anni se è stata presentata regolarmente. Gli anni salgono a sette nel caso in cui la documentazione non sia stata presentata. Cercare di capire quali siano le tempistiche ordinarie, le eventuali proroghe straordinarie e i vari aggiornamenti normativi è importante, in modo da evitare l’insorgere di problemi con l’Agenzia delle Entrate.Sul fronte delladelladei, periodicamente, la normativa viene aggiornata periodicamente. Questo è il motivo per ilè necessario muoversi con le dovute cautele, all’interno di regole e termini ben precisi. È importante, infatti, che i contribuenti sappiano con precisione quali siano:i termini previsti dalla legge per ladelladeie delle pratiche connesse;l’eventuale esistenza di proroghe straordinarie.