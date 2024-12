Terzotemponapoli.com - D’Amico: le ultime sul mercato e le opportunità per il Napoli

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss, l’agente FIFA Andreaha offerto alcuni spunti interessanti riguardo aldele ad alcuni giocatori in particolare. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su possibili movimenti die sulle caratteristiche di alcuni profili che potrebbero interessare la squadra partenopea.Simeone al Torino: nessuna trattativa in corsoUn tema caldo delriguarda Giovanni Simeone, attaccante che milita nelma che potrebbe essere oggetto di interesse da parte di altre squadre. Secondo, l’ipotesi di un trasferimento del “Cholito” al Torino non è al momento in discussione. “Simeone al Torino non è un’ipotesi”, ha dichiarato l’agente, sottolineando che i granata stanno indirizzando la loro attenzione su altri profili, in particolare su giocatori che abbiano le caratteristiche fisiche simili a quelle di Duvan Zapata.