Dal Napoli al Torino | il doppio colpo a gennaio è possibile

In casasi deve inevitabilmente pensare al calciomercato diper rinforzare la rosa e provare a lottare per obiettivi importanti.La squadra allenata da Paolo Vanoli, tra infortuni e cessioni dell’ultimo minuto, è stata privata di calciatori importantissimi nel corso di questa stagione, calciatori che non possono essere sostituiti facilmente. Dopo l’addio in difesa di Alessandro Buongiorno si è pensato di intervenire con gli acquisti di Maripan e Saul Coco, due buoni difensori che però non sono neppure lontanamente paragonabili, almeno per il momento, all’ex capitano granata, che sta facendo le fortune deldi Antonio Conte. Lo stesso si può dire per l’addio di Raoul Bellanova, che ha salutato direzione Atalanta a campionato già iniziato ed è stato rimpiazzato dall’ex Sassuolo Marcus Pedersen, anche lui non all’altezza del suo predecessore.