Borsa | l' Europa apre debole e guarda alle decisioni della Fed

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, in vistariunioneFed. L'attesa del mercato è di un nuovo taglio dei tassi di interesse da un quarto di punto. L'attenzione degli investitori si concentra anche sulle altre banche centrali, con il Regno Unito che ha registrato una inflazione in linea con le attese. Avvio in rialzo per Londra (+0,16%), Francoforte (+0,14%), Parigi (+0,01%).