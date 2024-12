Inter-news.it - Bisseck, nuovo ruolo per Inter-Udinese? Poi due curiosità – Sky

Leggi su Inter-news.it

Vigilia di Coppa Italia per l’, che domani in serata affronterà l’di Kosta Runjaic. Occhio a, che potrebbe giocare in un.NOVITÀ – La Coppa Italia potrà permettere a Simone Inzaghi di ruotare la sua rosa. In campo, domani sera per, diverse riserve: dal portiere Josep Martinez a Tajon Buchanan, passando per Carlos Augusto, Taremi e Arnautovic. Insomma, si vedranno in campo diversi giocatori, ancora alla ricerca di un proprio spazio in questa squadra. Ma la sfida di Coppa Italia trapermetterà al mister piacentino di fare anche un paio di esperimenti anche per quanto riguarda i titolari. Tra questi, Yann Aurel. Il tedesco, infatti, che finora ha agito sempre da braccetto di destra e all’occorrenza da braccetto mancino, potrebbe giocare neldi difensore centrale.