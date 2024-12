Cinemaserietv.it - Asia Argento racconta la sua esperienza con l’ayahuasca, tra spiriti e visioni: “Ti caghi addosso”

hato in un intervento nel podcast Gurulandia la suacon, un decotto psichedelico a base di piante, originario del Sudamerica che garantisce a chi lo assume, un lungo trip diviene chiamata anche liana degli, perché tra diverse piante utilizzate per il decotto c’è anche la banisteriopsis caapi, un rampicante con effetti psicoattivi.hato di averla provata in Italia, quando era ancora legale e di aver fatto dei trip così coinvolgenti e realistici nei quali ha visto e interagito con creature che sembravano arrivate da un’altra dimensione,o anche alieni.Una pentola con. Tra le erbe, si distinguono chiaramente i pezzi di liana.Nel podcast Gurulandia,ha parlato di tante cose, ma il racconto della suaconè dettagliato e un po’ disordinato, al tempo stesso, perché è difficile far capire cosa si prova a cosa si vede in determinate situazioni.