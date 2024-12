Metropolitanmagazine.it - USA: strage in una scuola a Wisconsin, una ragazza uccide uno studente e un insegnante

Unoha aperto il fuoco in unacristiana privata nello stato americano del, ferendo sei persone endo une unoadolescente. Il capo della polizia di Madison, Shon Barnes, ha identificato lunedì sera l’aggressore: unassa quindicenne della.Le autorità affermano che l’aggressore era presente alla Abundant Life Christian School prima di aprire il fuoco ed è stato trovato morto sul posto. Sei studenti sono rimasti feriti, tra cui due che hanno riportato ferite potenzialmente letali.Secondo il signor Barnes, il primo a denunciare l’accaduto è stato unodi seconda elementare. Ha aggiunto che la polizia non ha identificato un movente per la sparatoria e che la famiglia del sospettato sta collaborando alle indagini.