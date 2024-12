Ilrestodelcarlino.it - Tecnoufficio, cuore biancorosso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pallacanestro Reggiana e, un binomio di successo che si rinnova. L’azienda che opera nel settore informatico farà parte per il quinto anno consecutivo del Basket Pool. Da diversi anniè anche partner tecnologico del club. "Lo sport è fatto di persone e valori condivisi – affermano Giuseppe Ragni e Marco Nironi, titolari di– ed è per questo che siamo orgogliosi di sostenere e affiancare ancora una volta il nostro nome a quello della Pallacanestro Reggiana. Questa società rappresenta principi che sentiamo nostri, come il lavoro di squadra, la dedizione e l’ambizione. Nel basket, il successo nasce dalla collaborazione tra i giocatori. Allo stesso modo, nel nostro lavoro, mettiamo le persone al centro e creiamo sinergie che migliorano la collaborazione grazie alla tecnologia.