Lettera43.it - Taylor Mega a Belve: «Fedez e Tony Effe a Sanremo? Siamo alla frutta»

L’ultimo appuntamento di, in onda martedì 17 dicembre in prima serata su Rai 2, promette di riaccendere i riflettori sul dissing fra. Oltre a Jovanotti, infatti, Francesca Fagnani ospiterà in studio, influencer che si racconterà toccando diversi punti: ci sarà spazio per i problemi con la tossicodipendenza e le trasgressioni a letto, oltre ovviamente alle love story. Intervista che potrebbe alzare ancor di più l’asticella dello share che il 10 dicembre, sndo la polemica con Teo Mammucari, aveva superato il 10 per cento.: «sposato con Ferragni? Ognuno faceva i cavoli suoi»Fra i temi più caldi della chiacchierata fra Fagnani eci sarà, come si evince dalle prime anticipazioni, il dissing fra, cui lei ha partecipato apparendo nel video dell’ex di Chiara Ferragni contro il rivale.