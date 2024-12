Tante sorprese, se osservate con attenzione, rivelano che tali non sono

Leggi su Ildenaro.it

La UE, con maggior precisione quanti decidono per essa, sta avendo prove già da tempo che vale anche nel suo caso l’antico detto che l’apparenza inganna.Non è la prima volta che il mondo si trova a dover prendere atto che quanto si pensava fosse bianco, ha dato successiva prova concreta di essere nero e viceversa. Le notizie di quanto è accaduto in questo secondo semestre dell’anno in Francia prima, in Germania nelle scorse ore, solo una decina di anni prima sarebbero state accolte come scherzi, peraltro di dubbio gusto.Tanto sil loro oggetto tra quei parametri che meglio riescono a dare alla popolazione indicazioni attendibili sulle condizioni di salute del loro paese. Quel segnale è tenuto d’occhio, oltre che dalle altre nazioni e da enti internazionali, dagli investitori professionali e, sebbene in parte, anche da semplici cittadini.