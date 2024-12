StellantisUrso | tavolo segna una svolta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.15 "Dopo 2 anni di lavoro, ilcon Stellantisuna. E' l'ora della responsabilità".Così il ministro delle Imprese Urso,aprendo l'incontro con l'azienda,i sindacati, i ministri Giorgetti e Calderone."La battaglia per sopravvivenza del settore è in Europa". Il settore auto "è in una fase di profondi cambiamenti". Perciò "il governo, in un contesto di bilancio difficile,ha compiuto uno sforzo mettendo oltre un miliardo per il comparto,nel 2025". Il piano Italia che Stellantis presenta "dà riscontro alle nostre istanze".