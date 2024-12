Rissa per il funerale della suocera spuntano coltelli e bastoni | è finita malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel piccolo comune di Parabita, in provincia di Lecce, la morte di una donna anziana ha scatenato una violenta lite tra due cognati, che, da tempo, nutrivano un rancore reciproco. La sua scomparsa non ha suscitato grande tristezza tra i parenti, ma ha sollevato immediatamente una disputa legata alle spese funerarie, un argomento che nessuno voleva affrontare. Una scena quasi surreale, che però purtroppo non è così rara in molte famiglie dove i conflitti irrisolti diventano ancora più grandi in caso di una morte. La morte di una figura di riferimento di una famiglia, infatti, spesso amplifica frustrazioni e liti mai risolte e anche in questo caso l'addio, ha scatenato le ire di due cognati, furiosi a causa delle spese per ildonna.