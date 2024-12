Quotidiano.net - Ricci e i riformisti: "Un centro forte serve anche al Pd"

Leggi su Quotidiano.net

Matteo, già sindaco di Pesaro e oggi europarlamentare del Pd, come giudica il dibattito sulla necessità delsinistra di "federare il" per drenare consensi ai moderati soprattutto di Forza Italia? "Abbiamo detto tutti, dal congresso in poi, che la prossima volta torneremo al governo solo dopo aver vinto le elezioni. E, nonostante le divisioni, ildestra si presenterà unito alle prossime scadenze; quindi noi per vincere dovremo prendere un voto in più e, per questo, abbiamo bisognodel, oggi disgregato a causa dei personalismi". Crede sia necessario uno schema di coalizione simile all’Ulivo di Prodi per costruire l’alternativa alla destra? "Penso serva un nuovosinistra alternativo a questa destra. Una coalizione guidata dal Pd, con una gamba movimentista dei 5 Stelle di Giuseppe Conte, una di sinistra ambientalista di Avs e una moderata e liberale che ancora non c’è.