Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita al top. Il Piceno nei primi posti e luogo più sicuro d’Italia:: "Gran lavoro di squadra"

Ilsi scopre bello e a misura d’uomo. O forse sapeva già di esserlo ma serviva una certificazione esterna. Ecco allora che il timbro è arrivato dal Sole 24 Ore, quotidiano che ogni anno stila la classificain Italia. La nostra provincia è al decimo posto, con un balzo in avanti di 17 posizioni rispetto all’anno precedente. Contribuiscono in maniera importante in questo risultato alcuni dati: in primoil primo posto assoluto in ’Giustizia e sicurezza’ dovuto a unade regolarità nei vari parametri: su 15 totali soltanto in un caso finisce nella seconda metàclassifica (per la durata media dei procedimenti civili). Ascoli è premiata soprattutto perché l’anno scorso non ci sono stati delitti volontari e c’è una anche scarsa incidenza di ’altri delitti mortali’, come gli omicidi colposi.