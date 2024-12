Bergamonews.it - Precipita con il parapendio, soccorsi per un 42enne sul Monte Poieto

Aviatico. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito dopo un incidente con ilsul, ad Aviatico.L’allarme intorno alle 13,30 di oggi, martedì 17 dicembre. L’uomo è rimasto impigliato su un albero, a circa 15 metri d’altezza. Ha traumi alla schiena, al bacino e a una gamba.Il 118 lo ha portato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia in codice giallo: le sue condizioni sono dunque serie, ma non è in pericolo di vita.Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Clusone, per ricostruire la dinamica dell’incidente.