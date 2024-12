Perché l’allenatore del Liverpool salterà la partita della Coppa Carabao contro il Southampton

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-16 19:48:24 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:delArne Slot non sarà nell’area tecnica quando la sua squadra visiterà ilnei quarti di finaleCup mercoledì (20:00 GMT).I Reds possono fare un passo avanti verso il primo trofeo sotto la guida dell’olandese quando affronteranno l’ultima squadra in Premier League.Slot ha guidato il suo nuovo club al verticemassima serie dopo le sue prime 15 partite di campionato, con un vantaggio di due punti e unain mano sul Chelsea, secondo in classifica.Eccoil 46enne sconterà una punizione al St Mary’s Stadium e cosa ha detto l’ex tecnico del Feyenoord sulla situazione.Una vittoria per 3-2 sulla costa meridionale nella nostra ultima @Cup gita pic.