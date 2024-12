Formiche.net - Pechino mostra i piani di attacco contro le navi Usa. Ecco perché

Un recente rapporto cinese ha rivelato una lista dettagliata di obiettivi navali statunitensi, tra cui sistemi radar e sensori, che verrebbero attaccati in un potenziale conflitto futuro. La singolarità della pubblicazione di tali informazioni pone interrogativi sulla natura della mossa: si tratta di una dizione di fiducia militare da parte dio di una strategia per confondere le acque e complicare le valutazioni avversarie?La lista degli obiettivi, frutto del lavoro dell’unità di guerra elettronica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), è finalizzata a uncoordinatoi gruppi navali statunitensi, con particolare attenzione ai gruppi d’delle portaerei. Secondo un ricercatore coinvolto nel progetto, i sistemi radar, sensori e infrastrutture di comunicazione militari statunitensi sono identificati con precisione, suggerendo che in caso di conflitto, tali elementi sarebbero bersagli di un fuoco concentrato da parte delle armi di guerra elettronica cinesi.