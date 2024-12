Thesocialpost.it - Papa Francesco, scioccante rivelazione: “Scampato a due attentati, i responsabili uccisi”

In un’anticipazione esclusiva della sua autobiografia Spera,ha rivelato un fatto sconvolgente che riguarda la sua visita in Iraq del 2021: un duplice attentato organizzato da kamikaze, tra cui una giovane donna, è stato sventato durante il suo viaggio. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, in occasione dell’88esimo compleanno del Pontefice.Un viaggio rischioso, ma necessarioracconta di come, nonostante i fortissimi rischi legati alla sicurezza e alla pandemia di Covid-19, il suo viaggio fosse un impegno che sentiva di dover compiere. “Mi era stato sconsigliato quasi da tutti quel viaggio”, afferma ilnel libro scritto insieme a Carlo Musso, in uscita il 14 gennaio. L’Iraq, infatti, era una zona ad altissimo rischio a causa delle violenze estremiste e degli attacchi jihadisti, che avevano funestato la vigilia della sua partenza.