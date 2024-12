Netanyahu al Cairo per firmare l'accordo su Gaza? No, in Siria col capo dell'esercito israeliano - La foto

Leggi su Open.online

Accordo vicino, anzi vicinissimo. Da giorni si rincorrono le voci sulla firma «imminente» di un accordo per il cessate il fuoco a. Conferme sono arrivate negli ultimi giorni non solo dai mediatori (Egitto, Usa), ma anche – per una volta – da fonti di entrambe le parti in guerra, Israele e Hamas. Tanto che oggi per qualche ora s’è diffusa la voce che al, dove si sta negoziando, fosse in arrivo Benjaminin persona. La notizia, battuta dalla Reuters, avrebbe indicato chiaramente la conclusione davvero imminente dell’intesa. Ma è stata presto smentita dal governo. «Al contrario di quel che vogliono i rumors,non è al», ha fatto sapere il portavoce del premier. Poi hanno smentito pure fonti egiziane. La seconda parte della storia è arrivata poco più tardi.