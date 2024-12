Game-experience.it - Necesse, annunciato il periodo di uscita della versione 1.0

Leggi su Game-experience.it

, gioco sviluppato da Fair Games, raggiungerà la1.0 nel corso del 2025, rappresentando di conseguenza un momento di fondamentale importanza per tutti i fan del titolo.Con il successo del lancio dell’aggiornamento grafico (che ha stabilito un nuovo record di giocatori simultanei), la già ampia base di giocatori dicontinua a crescere, rendendo il gioco un successo considerevole.Ora che il grande lavoro sull’aggiornamento grafico è concluso, gli artisti dihanno quindi unito le forze con il resto del team di sviluppo. E proprio unione ha permesso di introdurre aggiornamenti di contenuto ancora più grandi e frequenti. Con tutto il team completamente concentrato sullo sviluppo di contenuti significativi, la1.0 si preannuncia come l’aggiornamento più importante di sempre per il gioco.