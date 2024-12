Quotidiano.net - Mix di alcol e psicofarmaci. Nel tunnel della droga già a 15 anni

Quasi 960mila giovani, ovvero il 39% degli studenti italiani tra i 15 e i 19, ha usato una sostanza stupefacente illegale almeno una volta nella vita e oltre 680mila (più di un quarto) l’ha fatto nel 2023. Due dati che mostrano quanto i ragazzi sottovalutino ancora gli effetti gravissimi dell’assunzione di droghe. Ma se questo preoccupa, ad allarmare è anche l’uso (e l’abuso) di, fumo e farmaci da banco utilizzati impropriamente. Oltre un terzo (34%) degli under 18 è un fumatore abituale, un quarto (25%) si è ubriacato almeno una volta nell’ultimo anno e oltre uno su dieci ha assunto uno o piùacquistabili senza prescrizione medica. A evidenziarlo, l’edizione 2024Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, che ha acceso i riflettori su una realtà in crescita.