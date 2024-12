Ilrestodelcarlino.it - L’orchestra del Frescobaldi all’Abbado con Ravel

Stasera alle 20.30, il conservatorioapre ufficialmente l’Anno Accademico 2024-2025 con l’abituale concerto sinfonico, in programma al teatro comunale Claudio Abbado. ’Quadri di un’esposizione’ di Modest Musorgskij, nella celeberrima versione di Maurice, e ’Ma Mère l’Oye’ di quest’ultimo autore, nella rielaborazione orchestrale scritta di suo pugno: queste le scelte artistiche di quest’anno. Due capolavori assoluti della musica di tutte le epoche, proposti dai novanta componenti deldel conservatorio, diretti da Rocco Cianciotta. Due brani eccelsi, nati entrambi da un originale pianistico, che nella loro versione per orchestra sinfonica si sono poi nel tempo affermati anche come contributi imprescindibili per la didattica dell’ascolto. Per questo motivo il concerto vedrà un’anteprima riservata alle scuole secondarie di primo grado, sempre oggi, ma alle 10.