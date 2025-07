Al parco Valle Lambro Nuova antenna 5G | Cittadini allarmati

L’annuncio della futura installazione di un’antenna 5G nel Parco Valle Lambro ha scatenato un acceso dibattito tra cittadini e amministratori locali. Mentre alcuni temono potenziali rischi per la salute e l’ambiente, altri vedono nelle nuove infrastrutture un passo avanti verso il progresso tecnologico. Il consigliere Stefano Galli, di Fratelli d’Italia, ha raccolto le preoccupazioni di una trentina di cittadini, sottolineando l’importanza di un dialogo trasparente e informato su questa delicata questione.

La futura installazione di una nuova antenna 5G all'interno del Parco della Valle del Lambro riaccende il dibattito sullo sviluppo delle infrastrutture per le telecomunicazioni in città. A sollevare la questione è stato il consigliere di Fratelli d'Italia Stefano Galli, che ha raccolto le preoccupazioni di una trentina di cittadini. "Mi hanno contattato segnalando timori per la vicinanza del prossimo impianto alle loro abitazioni – dichiara – e per il fatto che l'area, parte del Parco Lambro, dovrebbe essere tutelata anche per i rischi idrogeologici". A rispondere, in Consiglio comunale, il vicesindaco e assessore al Patrimonio Egidio Longoni.