Rimini al fianco dello Zar | Amigo la vinciamo noi

Rimini si unisce con affetto e orgoglio alla battaglia di Igor Protti, il celebre “Zar” del calcio italiano. La sua forza, condivisa da migliaia di sostenitori sui social, testimonia quanto il cuore di questa comunità sia legato a un campione che, con coraggio, affronta una sfida difficile. In un mare di solidarietà, emerge il messaggio forte: insieme, possiamo vincere anche questa.

È una vera e propria marea di affetto quella che, da sabato pomeriggio, si è scatenata sui social per avvolgere di calore il campione riminese Igor Protti. Il calciatore classe 1967 soprannominato ’lo Zar’ ha infatti annunciato sabato: "Poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite". Parole con cui l’ex bomber di Livorno, Bari e Lazio, nonché capocannoniere della serie A nel 199596, ha annunciato la propria lotta contro una grave malattia. Un fulmine a ciel sereno per il mondo del calcio che immediatamente si è mosso per sostenere Igor Protti nella sua battaglia anche a distanza, anche solo attraverso un semplice pensiero o messaggio attraverso i social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it