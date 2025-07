Venti alberi a rischio | No all’abbattimento Ma il Comune precisa | Possono crollare

Venti alberi lungo Rampari di San Rocco rischiano di essere abbattuti, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali. Anna Zonari, consigliera comunale de La Comune, chiede maggiore trasparenza sulle decisioni, mentre il vicesindaco Alessandro Balboni rassicura sulla sicurezza di chi frequenta l’area. La questione mette in evidenza l’importanza di bilanciare tutela ambientale e sicurezza pubblica, sollevando un dibattito cruciale per tutta la comunità .

"Venti grandi alberi da abbattere lungo Rampari di San Rocco", Anna Zonari, consigliera comunale de La Comune, lancia l’allarme e chiede trasparenza sull’operazione. Alessandro Balboni, vicesindaco con delega alle opere pubbliche: "Sono migliaia le persone che ogni giorno passano in Rampari di San Rocco in auto, a piedi o in bici, appena le indagini hanno dimostrato la pericolositĂ di quegli alberi è stato necessario intervenire tempestivamente". Botta e risposta sul verde. "L’imminente abbattimento di circa venti grandi alberi lungo i Rampari di San Rocco solleva serie preoccupazioni – così interviene Zonari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venti alberi a rischio: "No all’abbattimento". Ma il Comune precisa: "Possono crollare"

In questa notizia si parla di: alberi - venti - abbattimento - comune

Venti alberi pronti a essere abbattuti. Critiche al taglio per il cantiere - Scontro in cittĂ sul futuro del verde pubblico: il Comune ha annunciato l'abbattimento di venti alberi secchi in via Coppetella per motivi di sicurezza.

? La pioggia e il forte vento di oggi hanno provocato la caduta di alcuni alberi. Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e altri operatori sono intervenuti e stanno intervenendo per ripristinare la viabilitĂ e la sicurezza. La situazione Vai su Facebook

Venti alberi a rischio: No all’abbattimento. Ma il Comune precisa: Possono crollare; Fermano l’abbattimento degli alberi: denunciati in venti; Quasi 150 alberi abbattuti tra Monteverde ed Eur. Il Comune: Tutti a rischio crollo. I nidi verranno tutelati.

Venti alberi a rischio: "No all’abbattimento". Ma il Comune precisa: "Possono crollare" - Rampari di San Rocco, la consigliera Zonari: "Vogliamo vedere le perizie". msn.com scrive

Piazza Edison, abbattuti i pini. Il Comune: "Erano a rischio crollo". Ma l’opposizione si arrabbia - Quattro alberi segati perché pericolosi, il Comune assicura: "Ne verranno piantati altri al loro posto". Come scrive msn.com