Sestesi nell’ingorgo dei cantieri | Trenta a settimana traffico in tilt

L’ingorgo dei cantieri trasforma le nostre strade in un vero e proprio labirinto di ostacoli, con circa trenta interventi settimanali che paralizzano il traffico cittadino. Dalle autorizzazioni comunali alle emergenze come i lavori al sottopasso Campari, la mobilità si trova a dover affrontare un percorso a ostacoli senza fine. Una sfida quotidiana che richiede soluzioni rapide e strategiche per ridare fluidità alla città.

Un percorso a ostacoli tra i cantieri. Da programmazione: quindici-venti a settimana autorizzati dal Comune, cui si aggiungono lavori emergenziali per ripristinare le rotture delle reti di servizio, come al sottopasso Campari che in queste settimane ha messo a dura prova la circolazione verso il centro, con la corsia inaccessibile in direzione via Giovanna d’Arco. Così, si arriva a 30 cantieri a settimana, senza contare quelli permanenti del Pnrr, quelli per il bonus 110 (ad esempio via Cesare da Sesto) e quelli di rigenerazione urbana che prevedono demolizione e ricostruzione di edifici. "Ci siamo dati questa regola: non più di una media di venti cantieri aperti a settimana per evitare il caos in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sestesi nell’ingorgo dei cantieri: "Trenta a settimana, traffico in tilt"

