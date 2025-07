Legge sull’eutanasia Raccolte 50mila firme

La proposta di legge sull’eutanasia, promossa dall’associazione Luca Coscioni, ha già superato il quorum delle 50.000 firme, raccogliendone oltre 51.231 digitali e 8.000 cartacee in tutta Italia. Un risultato incredibile che testimonia il forte sostegno popolare a una riforma fondamentale per i diritti di fine vita. Ora, l’obiettivo è raggiungere le 70.000 firme per garantire un percorso di cambiamento concreto e rispettoso della libertà di scelta.

Quorum raggiunto. Anzi, superato. In pochi giorni sulla proposta di legge di iniziativa popolare dell’associazione Luca Coscioni per legalizzare tutte le forme di fine vita, inclusa l’eutanasia, sono state raccolte più delle 50mila firma necessarie per il deposito in Parlamento: 51.231 firme digitali (tramite Spid e Cie) e oltre 8.000 nei tavoli attivati in tutta Italia. L’obiettivo è superare la soglia di sicurezza di 70.000 firme per poter depositare la proposta ’Eutanasia Legale’ entro il 15 luglio, in vista della discussione sul testo base che riprende in Senato il 17 luglio. La proposta prevede che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico della verifica delle condizioni del paziente entro 30 giorni dalla richiesta, e chiede di estendere il diritto anche all’eutanasia per mano di un medico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Legge sull’eutanasia . Raccolte 50mila firme

