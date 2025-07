Al nido più di 30 gradi Condizionatori in arrivo

Il Municipio di Correggio si impegna a garantire un ambiente confortevole e sicuro per i più piccoli. Dopo le segnalazioni dei genitori riguardo alle temperature elevate nel Nido Pi249, sono già stati avviati interventi concreti, come l’arrivo di condizionatori, per risolvere la situazione. La priorità è assicurare un ambiente adeguato alle esigenze dei bambini, perché il loro benessere non può aspettare.

"Ci siamo già attivati la scorsa settimana per risolvere il problema delle alte temperature alla scuola d’infanzia Mongolfiera, mantenendoci in contatto con personale docente e con i referenti delle famiglie". Dal municipio di Correggio rispondono alla protesta dei genitori di alcuni bambini del Nido che – come scritto ieri dal Carlino – hanno segnalato la perdurante presenza di temperature molto alte nei locali della struttura. Dal Comune spiegano come i ventilatori a pala al soffitto, installati l’anno scorso, non sono sufficienti a far fronte alle temperature molto alte di questi giorni. Inizialmente è stato installato un piccolo ventilatore – ovviamente insufficiente allo scopo – aggiungendo pure un condizionatore nella sezione più calda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Al nido più di 30 gradi". Condizionatori in arrivo

